Разработать обмен через YML интернет-магазина WebAsyst на AliExpress

Задание - сделать выгрузку товаров с интернет-магазина с ЦМС WebAsyst на АлиЭкспресс.

Надо сделать модуль выгрузки остатков товаров через YML-выгрузку и проверить его работу на сайте AliExpress.

В настройках модуля необходимо сделать:

1. Настройка наценки (розничная цена) на закупочную стоимость в формате: % + сумма.

Т.е. чтобы можно было цену закупа умножить на %, либо умножить на % и прибавить фиксированную сумму в рублях, либо только прибавить фиксированную сумму к закупочной цене.

2. Возможность выбор папок товаров интернет-магазина для выгрузки.

3. Установка минимально цены.

Задача - если цена меньше определенной сумму, то сделать ее определенной, фиксированной.

Т.е. 2 поля:

- первое поле - у товаров с ценой меньше (например - 500 руб.).

- второе поле - установить розничную цену = (например - 990 руб.).

Пишите срок и цену.

Обязателен опыт работы на платформе WebAsyst.ru