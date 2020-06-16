Разработать обмен через YML интернет-магазина WebAsyst на AliExpress

Интернет-магазиныЗавершен2 заявки298 просмотров
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Задание - сделать выгрузку товаров с интернет-магазина с ЦМС WebAsyst на АлиЭкспресс.

Надо сделать модуль выгрузки остатков товаров через YML-выгрузку и проверить его работу на сайте AliExpress.

В настройках модуля необходимо сделать:

1. Настройка наценки (розничная цена) на закупочную стоимость в формате: % + сумма.

Т.е. чтобы можно было цену закупа умножить на %, либо умножить на % и прибавить фиксированную сумму в рублях, либо только прибавить фиксированную сумму к закупочной цене.

2. Возможность выбор папок товаров интернет-магазина для выгрузки.

3. Установка минимально цены.

Задача - если цена меньше определенной сумму, то сделать ее определенной, фиксированной.

Т.е. 2 поля:

- первое поле - у товаров с ценой меньше (например - 500 руб.).

- второе поле - установить розничную цену = (например - 990 руб.).

Пишите срок  и цену.

Обязателен опыт работы на платформе WebAsyst.ru

4 года назад
os8
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
barsentiy
Арсентий 
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
19 отзывов(-1)
4 года назад
$145
15 дней
Коллеги, очень прошу читать ВСЕ отзывы об исполнителе и принимать их к сведению, чтобы не наступать на грабли, как сделал я. Задача была - разработать модуль обмена данными между интернет-магазином и ALiExpres. В результате: - Исполнитель в самом начале уронил сайт, пришлось восстанавливать. - Работу не довел до конца, т.е модуль работал не корректно. - Оскорблял при общении, требовал принять работу, а после подачи дела в арбитраж несколько дней ломал мне магазин, пока я не закрыл ему все доступы. В итоге я потерял 10 т.р., не получил сделанной работы и потерял 2 месяца на разборки.
Это ужасный заказчик! Самый худший! Он врет, не может сформулировать задачу и к тому же мошенник - пытался украсть и результат труда и деньги за него. Бегите от таких заказчиков! P.S.Есть решение арбитража по этой сделке. Деньги мне выплачены!