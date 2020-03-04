Оптимизировать интернет магазин на Wordpress до зелёной зоны

Интернет-магазиныЗакрыт14 заявок453 просмотра
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Оптимизировать интернет магазин на Wordpress до зелёной зоны PageSpeed Insights, ссылка на сайт 

https://kuhni-w-spb.ru/

WordPress
4 года назад
artem-kolom
40 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад