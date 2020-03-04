Интернет-магазин по готовому дизайну

$500
Интернет-магазиныЗакрыт19 заявок401 просмотр
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Приветствую! По готовому дизайну нужно сверстать и интегрировать интернет-магазин, рассматриваем такие системы как Wordpress или Opencart

Задание находится по ссылке: https://drive.google.com/open?id=1kotrnCPqumqhoJ0e7S-9frfYu7dhWGyF

Бюджет и сроки обсудим непосредственно с исполнителем

4 года назад
pavltr
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад