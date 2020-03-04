Доработать магазин Woocomerce

Оптимизировать интернет магазин на Wordpress до зелёной зоны PageSpeed Insights, ссылка на сайт https://kuhni-w-spb.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сейчас товары в магазине вариативные и работают по стандартным скриптам Woocommerce и не обеспечивают полностью тот функционал который нужен, найти способ реализовать выбор товара..так что бы пересчитывалась правильно цена, пробовали через JS не получается..или переделать как то полностью каталог товаров, пишите свой опыт woocomerce, расскажу подробнее кандидату..
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