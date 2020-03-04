Доработать магазин Woocomerce

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки243 просмотра
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Сейчас товары в магазине вариативные и работают по стандартным скриптам Woocommerce и не обеспечивают полностью тот функционал который нужен, найти способ реализовать выбор товара..так что бы пересчитывалась правильно цена, пробовали через JS не получается..или переделать как то полностью каталог товаров, пишите свой опыт woocomerce, расскажу подробнее кандидату..

 

4 года назад
Random2000
Ларюков 
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва