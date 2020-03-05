Сейчас товары в магазине вариативные и работают по стандартным скриптам Woocommerce и не обеспечивают полностью тот функционал который нужен, найти способ реализовать выбор товара..так что бы пересчитывалась правильно цена, пробовали через JS не получается..или переделать ...
Внедрение и интеграция СРМ Битрикс24 или другой в интернет-магазин быт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазин бытовой климатической техники в Украине.
На данный момент вся документация на Гугл док: 90% таблицы, 10%- Ворд. Магазин дилерский на Проме, сайт товара собственного производства – на Битрикс.
Цель: максимально все процессы продаж, отправок и проплат перевести в Срм, но при этом бюджетно, научить персонал пользоваться срм.
Бухгалтерия и склад – пока эксель, под вопросом 1С, поставили УТП но не пользуемся, не успели внедрить в сезон.
Всего 6-8 человек: 3-5 менеджера по продажам, руководитель, бухгалтер, офис-менеджер по закупкам.
Если есть рабочее решение или его демо-версия СРМ Битрикс или другой СРМ – идеально было бы посмотреть видео запись или вживую учет лидов со всех источников и весь процес с момента лида до отправки товара и получения оплаты наложкой и взаиморасчетов.
Рассмотрю вариант купить готовое решение СРМ с доработками под себя.
По срокам не горит. Нужно чтобы к концу апреля уже все работало, в Мае 2020 можно допиливать, потому что в июне начинается по тихоньку сезон. Желательно учет лидов сдлеать до 15.03
Приоритет – ТЗ краткое. Обратите внимание на вкладку – ТЗ расширеное, если есть идеи как это реализовать, цены и сроки- пропишите также и там свое предложение
Интересует ориентировочный бюджет по разделам и пунктам, сроки.
Прошу прислать ответ на емейл с сылкой на гугл док с темой: ОТВЕТ на ТЗ СРМ
Могу оплатить через безопасную сделку ,поэтапно.
ТЗ https://docs.google.com/spreadsheets/d/16y4MSMfiw7qNtDVKxshMWnDk4D2OE8QG5-9qsxPXuRQ/edit?usp=sharing
- Похожие заказы
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт4 года назад
Оптимизировать интернет магазин на Wordpress до зелёной зоны PageSpeed Insights, ссылка на сайт https://kuhni-w-spb.ru/Интернет-магазины14 заявокЗакрыт4 года назад
- $500
Приветствую! По готовому дизайну нужно сверстать и интегрировать интернет-магазин, рассматриваем такие системы как Wordpress или Opencart Задание находится по ссылке: https://drive.google.com/open?id=1kotrnCPqumqhoJ0e7S-9frfYu7dhWGyF Бюджет и сроки обсудим непосредственно с исполнителемИнтернет-магазины19 заявокЗакрыт4 года назад
Задание - сделать выгрузку товаров с интернет-магазина с ЦМС WebAsyst на АлиЭкспресс. Надо сделать модуль выгрузки остатков товаров через YML-выгрузку и проверить его работу на сайте AliExpress. В настройках модуля необходимо сделать: 1. Настройка наценки (розничная цена) на ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен4 года назад
- $8
Нужно поднять показатели по гуглспиду. Хотя бы 70 - мобильная, 80 - пк http://by-full.ru/ (opencart 2.3)Интернет-магазины1 исполнительЗавершен4 года назад
1. создание: блогов, интернет-магазинов, лонгридов. 2. подключение: платежной системы, домена, аналитики и CRM. 3. работа с анимацией. 3. запуск и аналитика рекламы в Вконтакте и Инстаграм. Работаю в Tilda. Срок выполнения заказа составляет от 3 до 7 дней. ЦЕНЫ: -Создание подписанного лендинга - ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется создать сайт интернет-магазин на базе Joomla+VirtueMart или Wordpress+WooCommers. Пример сайта: [url=http://corpsnab.com/]http://corpsnab.com/[/url] Дизайн готов, нужна верстка. Срок 14 дней. Кто готов оставляйте ссылки на свое портфолио с магазинами. Предлагайте свою цену. Исполнитель получит полное ТЗ.Интернет-магазины16 заявокЗакрыт4 года назад
- $75
Интернет-магазин уже немного сделан, нужно внести правки, Вся инфа есть готовая, фото, текста, цены и т.п) Нужно только технически все выгрузить! Все плагины подключены! Woocommerсe также подключен, добавлено половина товаров, нужно все технически доделать! Сроки до ...Интернет-магазины19 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу человека который разбирается в Prestashop 1,7, который умеет устранять ошибки реализовывать задуманные заказчиком идеи. И т.д.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт4 года назад
Интернет-магазин шин и дисков работает на движке Wordpress. Есть некоторые неточности в работе фильтра вывода товаров. Нужно подкорректировать его работуИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт4 года назад