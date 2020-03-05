Внедрение и интеграция СРМ Битрикс24 или другой в интернет-магазин быт

Интернет-магазин бытовой климатической техники в Украине.

На данный момент вся документация на Гугл док: 90% таблицы, 10%- Ворд. Магазин дилерский на Проме, сайт товара собственного производства – на Битрикс.

Цель: максимально все процессы продаж, отправок и проплат перевести в Срм, но при этом бюджетно, научить персонал пользоваться срм.

Бухгалтерия и склад – пока эксель, под вопросом 1С, поставили УТП но не пользуемся, не успели внедрить в сезон.

Всего 6-8 человек: 3-5 менеджера по продажам, руководитель, бухгалтер, офис-менеджер по закупкам.

Если есть рабочее решение или его демо-версия СРМ Битрикс или другой СРМ – идеально было бы посмотреть видео запись или вживую учет лидов со всех источников и весь процес с момента лида до отправки товара и получения оплаты наложкой и взаиморасчетов.

Рассмотрю вариант купить готовое решение СРМ с доработками под себя.

По срокам не горит. Нужно чтобы к концу апреля уже все работало, в Мае 2020 можно допиливать, потому что в июне начинается по тихоньку сезон. Желательно учет лидов сдлеать до 15.03

Приоритет – ТЗ краткое. Обратите внимание на вкладку – ТЗ расширеное, если есть идеи как это реализовать, цены и сроки- пропишите также и там свое предложение

Интересует ориентировочный бюджет по разделам и пунктам, сроки.

Прошу прислать ответ на емейл с сылкой на гугл док с темой: ОТВЕТ на ТЗ СРМ

Могу оплатить через безопасную сделку ,поэтапно.

ТЗ https://docs.google.com/spreadsheets/d/16y4MSMfiw7qNtDVKxshMWnDk4D2OE8QG5-9qsxPXuRQ/edit?usp=sharing