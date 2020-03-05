Интернет-магазин + CRM

Интернет-магазин бытовой климатической техники в Украине. На данный момент вся документация на Гугл док: 90% таблицы, 10%- Ворд. Магазин дилерский на Проме, сайт товара собственного производства – на Битрикс. Цель: максимально все процессы продаж, отправок и проплат ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте будет более 400 товаров. В одной категории 20-30товаров. С фото и, желательно, видео. Будет отдельно контент менеджер.
Дизайн сайта - ничего особенного. Светлые холодные тона.Просто удобный интерфейс интернет-магазина.
CRM для ведения базы клиентов. Коробочную на Битрикс или предлагайтеальтернативу.
Для самого сайта рассматривается в приоритете CMS OpenCart.
Ещё нужна партнёрская программа: покупка по кодовым словам.Чтобы при использовании кодового слова автоматически начислялась комиссия.
Желательно, чтобы при продаже товаров партнёров сайт самсчитал комиссию, которую я оставляю себе.
Задавайте вопросы. Интересуют сроки и бюджет!
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