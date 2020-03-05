Интернет-магазин + CRM

На сайте будет более 400 товаров. В одной категории 20-30товаров. С фото и, желательно, видео. Будет отдельно контент менеджер.

Дизайн сайта - ничего особенного. Светлые холодные тона.Просто удобный интерфейс интернет-магазина.

CRM для ведения базы клиентов. Коробочную на Битрикс или предлагайтеальтернативу.

Для самого сайта рассматривается в приоритете CMS OpenCart.

Ещё нужна партнёрская программа: покупка по кодовым словам.Чтобы при использовании кодового слова автоматически начислялась комиссия.

Желательно, чтобы при продаже товаров партнёров сайт самсчитал комиссию, которую я оставляю себе.

Задавайте вопросы. Интересуют сроки и бюджет!