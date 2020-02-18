Сверстать три страницы для сайта.

Доброго дня! у нас спам стал идти не знаю с каких страниц [url=https://prazdnikilux.ru/]https://prazdnikilux.ru[/url] (самописный, сделан на генераторе кода) такого рода: [url=http://joxi.ru/V2VoNWECKd4qKA]http://joxi.ru/V2VoNWECKd4qKA[/url] я так понимаю в основном с этой формы [url=http://joxi.ru/l2Zo5ZECEz5LQA]http://joxi.ru/l2Zo5ZECEz5LQA[/url] вот есть еще с какой то другой формы [url=http://joxi.ru/12MoOblC0lY7wr]http://joxi.ru/12MoOblC0lY7wr[/url] Нужно поставить какой-нибудь невидимый антиспам ...