Доработать мобильную версию сайта WP

HTML-версткаЗакрыт8 заявок184 просмотра
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Есть несколько багов на мобильной версии сайта, которые нужно поправить. Сайт - верстка самописка + воткнули поверх нее elementor. Баги небольшие, но нужно разбираться.

4 года назад
dimabalaev
Дмитрий 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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