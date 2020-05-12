Верстка, натяжка на вордпресс

Приятно работать было. Сроки- соблюдены. Качество- стоит подучить адаптив, особенно для экранов ноутбука, в адаптиве на ноутбуке получился костыль. Натяжка на вордпресс очень понравилась, все подписано, граммотно. Всегда отвечает сразу. Я несколько раз продлевала сроки , поэтому , отзыв пишу на этапе передачи файлов. Скорее всего , при возможности отзыв допишу. Работать приятно. Я бы рекомендовала для легких проектов.