Верстка, натяжка на вордпресс

HTML-версткаЗавершен5 заявок308 просмотров
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Сверстать АДАПТИВНО и КРОССБАУЗЕРНО страницу и форму отправки. Посадить на вордпресс

Проверить скорость загрузки страницы

Макет представлен в ADobe XD

Если будут вопросы по верстке просьба их обговаривать

Цена 3000 руб

Срок 3 дня

4 года назад
j_kasianenko
Юлия 
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
mercurys
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$45
51 день
WMZ
Приятно работать было. Сроки- соблюдены. Качество- стоит подучить адаптив, особенно для экранов ноутбука, в адаптиве на ноутбуке получился костыль. Натяжка на вордпресс очень понравилась, все подписано, граммотно. Всегда отвечает сразу. Я несколько раз продлевала сроки , поэтому , отзыв пишу на этапе передачи файлов. Скорее всего , при возможности отзыв допишу. Работать приятно. Я бы рекомендовала для легких проектов.
Работа поставлена хорошо, были небольшие трудности в коммуникации, но все решили. Хороший заказчик.
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