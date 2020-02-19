Верстка+натяжка на CMS

HTML-версткаЗакрыт18 заявок294 просмотра
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Здравствуйте, нам нужна верстка + натяжка на cms

Также нужен личный кабинет, корзина товаров, оплата картой и все все, что нужно для интернет магазина

Сайт повторяет почти полностью сервис daily-harvest.com с поэтапным оформлением заказа

Предложите варианты лучшей cms  и вашу стоимость работы за все/сроки

Прототип сайта https://www.figma.com/file/Zo2AHneFv1CPT7avakRDbg/Mealjoy?node-id=0%3A1

На сайте будет 24 товара, хотим чтобы было редактирование фото/информации о товаре через личный кабинет.

Если есть вопросы-задавайте)

4 года назад
pavlovaira
Ирина 
27 летРоссия
4 года в сервисе
Была
2 года назад
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