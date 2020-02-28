Мобильный версия сайта Netcat

Есть сайт на вордпресс не большой каталог http://rst.group Нужно сделать его адаптивным. Задатки там есть но некоторые элементы криво, макетов нет, можно под резину сделать, все на ваше усмотрение лижбы во всех разрешениях выглядел корректно. Если ...