Вёрстка сайта, сделанного в Figma

Нужен хороший верстальщик, который работает с проектами на Figma. На данный момент надо сверстать первую часть проекта (Главная страница сайта, страница с услугами).

Далее будут создаваться страницы отдельных проектов.

Мы являемся молодой веб-студией и формируем стек аутсорс-специалистов с проектной занятостью. Так что работы от нас будут постоянными. При отклике на задание просим озвучивать рамки бюджетов.