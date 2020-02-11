Нужны чертежи для изготовления мангала в виде танка на лазерном станке

Добрый день. Нужен конструктор, который сделает чертежи на лазерный станок для мангала в виде Танка Т-34 (или Т-90), всю КД и инструкции по сборке.

Во вложении пример подготовки КД и инструкции по сборке.

Сама фигура животного рассчитана на толщину металла 2 мм.

Жаровня (коробка) рассчитана на толщину металла 4 мм.

Для удобства сборки пазы в конструкциях спроектированы с допуском 0,5 мм.

То есть для фигуры ширина паза составляет 2,5 мм.

Для жаровни толщина паза составляет 4,5 мм.

Также подготовить таблицу с размерами, площадью деталей и расчетным весом изделий.

Во вложении фото того что нужно получить в итоге после нарезки и сборки + все, что в архиве, это пример того, что нужно получить в итоге (чертежи и инструкцию). Срок 5 дней максимум.