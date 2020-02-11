Необходимо спроектировать и начертить схему соединений

Нужны проектировщики для разработки проекта газовой котельной по следующим разделам. Остальные разделы в ТЗ. +ТС Оплачиваем в срок. Пишите что готовы выполнить. Раздел 1 "Пояснительная записка" Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка" Раздел ...
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Необходимо расчертить развязочные узлы внутренних инженерных сетей (схему соединений (монтажная)): электрика (как на фото 1); сантехника (фото 2,3); отопление(фото 4). Примерные работы, чертежи – прикрепляю.
Обязанности:
- разработка проектов реконструкции внутренних инженерных сетей;
- управление процессом проектирования внутренних инженерных сетей;
- внесение изменений в разработанную документацию.
Требования:
- высшее образование
- опыт работы от 3-х лет
- свободное владение AutoCad, Revit, ArchiСad, inventor
- умение проектировать(одну из сетей ОВик, ВК НВК, ОЭ ЭМ, слаб.сети).
- Цена договорная
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