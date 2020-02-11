Необходимо спроектировать и начертить схему соединений

Чертежи и СхемыЗакрыт1 заявка265 просмотров
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Необходимо расчертить развязочные узлы внутренних инженерных сетей (схему соединений (монтажная)): электрика (как на фото 1); сантехника (фото 2,3); отопление(фото 4). Примерные работы, чертежи – прикрепляю. 

Обязанности:

- разработка проектов реконструкции внутренних инженерных сетей;

- управление процессом проектирования внутренних инженерных сетей;

- внесение изменений в разработанную документацию.

Требования:

- высшее образование

- опыт работы от 3-х лет

- свободное владение AutoCad, Revit, ArchiСad, inventor

- умение проектировать(одну из сетей ОВик, ВК НВК, ОЭ ЭМ, слаб.сети).

- Цена договорная

4 года назад
guest_15804830240957
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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