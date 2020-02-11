Необходимо спроектировать и начертить схему соединений

Необходимо разработать корпус пульта управления из листовой стали. Он должен быть максимально простым и надёжным. Производство должно ограничится лазерной резкой и листогибом, без сварочных работ и т.п. По торцам думаю лучше закрепить крышку саморезами, Экскиз ...