Сделать разводку трубопроводов в ЦТП в 3D в AutoCAD

Чертежи и СхемыЗакрыт3 заявки448 просмотров
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Разводка трубопроводов отопления и охлаждения в центральном тепловом пункте.

Работу нужно выполнить в 3D программе, совместимую с AutoCAD или Revit для последующей обработки.

4 года назад
guest_15812686634522
4 года в сервисе
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4 года назад