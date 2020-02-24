Проект частной постройки

Чертежи и СхемыЗавершен8 заявок491 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть наброски плана помещения, необходим проект и архитектурное решение.

4 года назад
Cr0Nos
Роман 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alibyby
Алина 
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$2
8 дней
WMZ
Выполнена была часть проекта, не были внесены пожелания клиента.
Выполнила проект в указанные сроки, как и договаривались, было решено, что оплата после согласования с заказчиком, но после согласования никто ничего платить не стал, ссылаясь на то, что проект заморозили ( но по факту было сказано, что после согласования либо будет оплата, либо буду переделывать если выявят какие либо ошибки) хочу отметить следующее : информации, что проект могут закрыть, когда все обговаривали - не было , соответственно, не было сказано, что могут не заплатить, считаю, в любом случае какую то часть должны были перевести,ибо свою часть договора я выполнила , но этого не произошло... Не советую данного заказчика...