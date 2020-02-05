Сделать чертеж точный, раскрой шкафа

Чертежи и СхемыЗакрыт4 заявки369 просмотров
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нужно выполнить раскрой шкафа, заложить фурнитуру, выполнить чертеж тот что на фото не точный,  шкаф высота 2200, глубина 550, ширина 2400, комод 400 ширина, высота 600, ширина 400

4 года назад
guest_15808096326549
4 года в сервисе
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4 года назад