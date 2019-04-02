Cr0Nos

Роман Cr0Nos

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Навыки:

  • jQuery, HTML5, CSS3
  • .NET
  • PHP
Знание CMS:

  • WordPress
  • OpenCart
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Дизайн этикетки
На высоте)
Все отлично. Рекомендую!
Ответный отзыв
alibyby
Алина 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$2
5 баллов
5 лет назад
Проект частной постройки
Выполнила проект в указанные сроки, как и договаривались, было решено, что оплата после согласования с заказчиком, но после согласования никто ничего платить не стал, ссылаясь на то, что проект заморозили ( но по факту было сказано, что после согласования либо будет оплата, либо буду переделывать если выявят какие либо ошибки) хочу отметить следующее : информации, что проект могут закрыть, когда все обговаривали - не было , соответственно, не было сказано, что могут не заплатить, считаю, в любом случае какую то часть должны были перевести,ибо свою часть договора я выполнила , но этого не произошло... Не советую данного заказчика...
Выполнена была часть проекта, не были внесены пожелания клиента.
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RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$250
10 баллов
6 лет назад
Скопировать Landing
Всё отлично! Рекомендую заказчика!
Отлично. Рекомендую!
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