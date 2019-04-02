Требуется разработка одностраничного сайта «под ключ» для психолога, направленного на сбор заказов услуг психологии. Ожидается создание привлекательного и функционального дизайна, который будет способствовать продажам и обеспечит удобство для пользователей.
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Требуется создание сайта. 1. HTML-вёрстка по макету Figma ( Главная во вложении ). 2. Реализовать корзину на JS ( образец https://plastic-market.ru/ ). 3. Интеграция с CMS Word Press. Доступ по FTP. ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт4 года назад
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- $11
Есть часть форм, нужно написать обработчик с авторизацией. Сервис портфолио. Задача простая. Подробности и ТЗ в ЛС.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо реализовать приём уведомлений о платежах от сервера qiwi. Подробнее в ЛС.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
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