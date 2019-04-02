Выполнила проект в указанные сроки, как и договаривались, было решено, что оплата после согласования с заказчиком, но после согласования никто ничего платить не стал, ссылаясь на то, что проект заморозили ( но по факту было сказано, что после согласования либо будет оплата, либо буду переделывать если выявят какие либо ошибки) хочу отметить следующее : информации, что проект могут закрыть, когда все обговаривали - не было , соответственно, не было сказано, что могут не заплатить, считаю, в любом случае какую то часть должны были перевести,ибо свою часть договора я выполнила , но этого не произошло... Не советую данного заказчика...