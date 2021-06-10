Разработать проектное решение

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Закрыт1 заявка469 просмотров

Необходимо разработать проектное решение для частного жилого дома. Разделы:

  • Архитектурный раздел.
  • Конструктивный раздел.
  • Раздел по электрике.
  • Раздел по воде и канализации.
  • Раздел по отоплению.
  • Паспорт проекта.
Остальные подробности в ЛС.
4 года назад
Cr0Nos
Роман 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад