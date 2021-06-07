Здравствуйте! Необходимо сделать чертежи по готовым скетчам.

Всего нужно 4 макета:

2 по первому скетчу в предельных положениях (задвинутый и выдвинутый) и точно так же по второму скетчу.

По окончании работы жду файлы в AutoCAD или аналогах и картинки в формате jpeg.

Дедлайн - 11 июня до конца дня.

Жду ответа!