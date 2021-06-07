Чертежи по готовым скетчам

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Закрыт2 заявки513 просмотров
  • Здравствуйте! Необходимо сделать чертежи по готовым скетчам.
Всего нужно 4 макета:

2 по первому скетчу в предельных положениях (задвинутый и выдвинутый) и точно так же по второму скетчу.

По окончании работы жду файлы в AutoCAD или аналогах и картинки в формате jpeg.

Дедлайн - 11 июня до конца дня.

Жду ответа!

AutoCAD
4 года назад
guest_16233071746698
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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Сергей
 
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