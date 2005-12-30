Разработка РД схемы пожаротушения бункеров пыли КА азотом

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Задача

Разработка и оформление проекта схемы пожаротушения бункеров пыли КА азотом. Выполнение расчетов объема азота, необходимого для пожаротушения бункеров пыли в зависимости от уровня топлива в бункерах, с выдачей тарировочных таблиц, предусмотреть резервирование азота. В качестве источника азота предусмотреть азотогенератор, баллоны с рампой, цистерны с азотом и т.п., обосновать источник как с технической, так и с экономической составляющей. Предусмотреть возможность использования источника азота в качестве инертного газа для вытеснения водорода из турбогенераторов. Предлагаемые решения должны быть технически обоснованы, а также рациональны по использованию капитальных и операционных затрат.

Обязательные требования

Обеспечение необходимого уровня взрывозащиты, предотвращение возникновения очагов тления в бункерах пыли, самостоятельная и эффективная ликвидация очагов тления на ранних стадиях.

Приведение схемы пожаротушения бункеров пыли КА в соответствие с требованиями действующих нормативных документов.

4 года назад
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4 года назад

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