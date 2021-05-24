детали машин. чертить от руки или (было бы здорово если в программе т флекс кад
Чертёж в автокаде или компасе
нужно построить машино-аппаратурную схему производственной линии бублика простого с 2 бункерами для муки + спецификация + основные расчёты по этой линии для производства
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