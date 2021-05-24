Сделать экспертизу проекта КМ (конструкции металлические)

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Необходимо произвести экспертизу нашего проекта КМ (Конструкции металлические) на предмет надежности здания. С нас сам проект КМ, срезу и наменклатура черного металла. Здание не будет строиться, поэтому рисков составления экспертизы на несет. По сути нужен грамотно составленный текст с расчетами. Результат расчетов должен быть типа - здание отвечается требованиям по надежности согласно СНИПОВ таких то и нормативных актов таких то, применяемый коэффициент ответвественность такой то, что превышает допустимые нормы на столько то.

В общем, нужен текст который покажет что запроектированное здание надежно и не несет риск для людей с приведением расчтов. Обязательно в тексте должны фигурировать ссылки на нормативные акты, таблицы и т.д.

Речь идет о здании 18*18 в два этажа. Каркас выполнен из черного металла, колонны из двутавра. Если договоримся по цене я все вышлю.

4 года назад
guest_1496622903552
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Виталий
 
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4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад