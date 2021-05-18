Расценить стоимость работ в гранд смете

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт2 заявки386 просмотров

Расценки на ленту ЛЦП есть в ФЕР 81-02-029-2001 "теплоизоляционные работы" (в редакции 2020г)

Нужна смета на след виды работ:

1) Спиральная изоляция Ленты ЛЦП по трубопроводу 

- труба 57мм с изоляцией 40мм (137мм по наружке)

- 76/40

-89/40

-108/40

-133/40

-159/50

-219/50

-273/60

-325/60

-426/60

-530/60

-630/60

-720/60

-820/60

-920/60

-1020/60

2) Монтаж оцинкованной тонколистовой стали по теплоизолированному трубопроводу

- труба 57мм с изоляцией 40мм (137мм по наружке), толщина листа 0,5мм

- 76/40, толщина листа 0,5мм

-89/40, толщина листа 0,5мм

-108/40, толщина листа 0,5мм

-133/40, толщина листа 0,5мм

-159/50, толщина листа 0,5мм

-219/50, толщина листа 0,5мм

-273/60, толщина листа 0,5мм

-325/60, толщина листа 0,5мм

-426/60, толщина листа 0,5мм

-530/60, толщина листа 0,5мм

-630/60, толщина листа 0,7мм

-720/60, толщина листа 0,7мм

-820/60, толщина листа 0,7мм

-920/60, толщина листа 0,7мм

-1020/60, толщина листа 0,7мм

3) Монтаж оцинкованной тонколистовой стали по теплоизолированному трубопроводу с толщиной листа 0,5мм и 0,7мм на 1м2

4) Спиральная изоляция Ленты ЛЦП 150х1,6 / 225х1,6 / 300х1,6 / 450х1,6 по теплоизолированному трубопроводу на 1м2

4 года назад
vitalygri
Роман 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
23 дня назад

Заявки фрилансеров

Кристина
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Иван
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад