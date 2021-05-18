здравствуйте, сможете помочь с заданием?
Расценить стоимость работ в гранд смете
Расценки на ленту ЛЦП есть в ФЕР 81-02-029-2001 "теплоизоляционные работы" (в редакции 2020г)
Нужна смета на след виды работ:
1) Спиральная изоляция Ленты ЛЦП по трубопроводу
- труба 57мм с изоляцией 40мм (137мм по наружке)
- 76/40
-89/40
-108/40
-133/40
-159/50
-219/50
-273/60
-325/60
-426/60
-530/60
-630/60
-720/60
-820/60
-920/60
-1020/60
2) Монтаж оцинкованной тонколистовой стали по теплоизолированному трубопроводу
- труба 57мм с изоляцией 40мм (137мм по наружке), толщина листа 0,5мм
- 76/40, толщина листа 0,5мм
-89/40, толщина листа 0,5мм
-108/40, толщина листа 0,5мм
-133/40, толщина листа 0,5мм
-159/50, толщина листа 0,5мм
-219/50, толщина листа 0,5мм
-273/60, толщина листа 0,5мм
-325/60, толщина листа 0,5мм
-426/60, толщина листа 0,5мм
-530/60, толщина листа 0,5мм
-630/60, толщина листа 0,7мм
-720/60, толщина листа 0,7мм
-820/60, толщина листа 0,7мм
-920/60, толщина листа 0,7мм
-1020/60, толщина листа 0,7мм
3) Монтаж оцинкованной тонколистовой стали по теплоизолированному трубопроводу с толщиной листа 0,5мм и 0,7мм на 1м2
4) Спиральная изоляция Ленты ЛЦП 150х1,6 / 225х1,6 / 300х1,6 / 450х1,6 по теплоизолированному трубопроводу на 1м2
Заявки фрилансеров
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