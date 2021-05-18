Сделать чертежи по дизайн-проекту ресторана

Проект достаточно крупный, основные комментарии:

Планы мебели:

-поправлен размер по выбранным позициям.

Монтаж:

-сделан, последний раз проверяла Таня, по ее комм планы по монтажу поправлены

Пол:

-посчитано кол-во, материалы не подобраны, поэтому не разложен керамогранит и паркет

Потолок:

-план с размерами сделан. Но по последним данным от архитекторов план потолка нужно менять

-Свет

-расположила как в максе, выгрузила отдельно в папку для комм.

-Электрика не обсуждалась, не сделана

-План отделки - сделан

-Развертки - начала рыбу

-Планы вентиляции- из последних исходников

Сделано наверное на 35%, информации нет по материалам, по конструкции потолка вопрос, и электрику не обсуждали