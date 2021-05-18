Изменить файл в формате STEP

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Закрыт8 заявок1007 просмотров

Из рамки с двумя окнами необходимо сделать рамку с 4-я окнами и вторую с 5-ю окнами, т.е. добавить количество окон.

Результат предоставить в формате STEP и DXF.

Исходные данные в формате STEP.

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