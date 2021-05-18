Нужно спроектировать Комод в мебельной программе, подготовить файл для производства. Размеры и фото предоставлю.
Изменить файл в формате STEP
Из рамки с двумя окнами необходимо сделать рамку с 4-я окнами и вторую с 5-ю окнами, т.е. добавить количество окон.
Результат предоставить в формате STEP и DXF.
Исходные данные в формате STEP.
Заявки фрилансеров
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