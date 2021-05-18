Конструктор-дизайнер для создания коллекции буфетов

Проектирование и расчёт ограждающих и несущих клеефанерных конструкций 1. Проектировании и расчёт клея фанерный плиты с деревянным каркасом и фанерными обшивками под рубероидную кровлю. 2. Проектировании и расчёт клеефанерной ...