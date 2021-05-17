Проект автомойки

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Необходимо разработать проект автомойки.

Параметры объекта:

Адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 11

Назначение: Нежилое, капитальное;

I. МСО легковых автомобилей на 6 постов.

II. МСО для грузовых автомобилей на 2 поста.

Стадийность: «Р» - рабочая документация.

Разработка разделов (отдельными томами):

1. Проект планировочной организации земельного участка «СПОЗУ».

2. Архитектурные решения «АР».

3. Конструкции железобетонные «КЖ».

4. Конструкции металлические «КМ».

5. Наружные сети. Электроснабжение и освещение «ЭОМ».

6. Наружные сети. Водоснабжение и канализация «ВК».

7. Наружные сети. Газоснабжение «ГС».

Примечание: Используется Упрощенная система налогообложения УСН.

Для начала работ Заказчик предоставляет:

- ГПЗУ;

- Технические условия на подключение к сетям;

- Инженерно-топографическую съемку;

- Геологию.

В приложенных файлах эскизный проект.

Сроки, примерно 1-1,5 месяца.

Нужен будет альбом и исходник.

4 года назад
anboriss96
Анна 
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4 года назад

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