Нужно спроектировать Комод в мебельной программе, подготовить файл для производства. Размеры и фото предоставлю.
Проект автомойки
Необходимо разработать проект автомойки.
Параметры объекта:
Адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 11
Назначение: Нежилое, капитальное;
I. МСО легковых автомобилей на 6 постов.
II. МСО для грузовых автомобилей на 2 поста.
Стадийность: «Р» - рабочая документация.
Разработка разделов (отдельными томами):
1. Проект планировочной организации земельного участка «СПОЗУ».
2. Архитектурные решения «АР».
3. Конструкции железобетонные «КЖ».
4. Конструкции металлические «КМ».
5. Наружные сети. Электроснабжение и освещение «ЭОМ».
6. Наружные сети. Водоснабжение и канализация «ВК».
7. Наружные сети. Газоснабжение «ГС».
Примечание: Используется Упрощенная система налогообложения УСН.
Для начала работ Заказчик предоставляет:
- ГПЗУ;
- Технические условия на подключение к сетям;
- Инженерно-топографическую съемку;
- Геологию.
В приложенных файлах эскизный проект.
Сроки, примерно 1-1,5 месяца.
Нужен будет альбом и исходник.
Заявки фрилансеров
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