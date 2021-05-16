Конвертировать чертеж на бумаге в чертеж AutoCad

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт15 заявок1278 просмотров

Здравствуйте. Есть фото чертежа на бумаге, нужно конвертировать в чертеж AutoCad.

AutoCAD
4 года назад
FirstPrint
Арман 
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Елена
 
53 года
4 года в сервисе
Была
год назад
4 года назад
Вадим
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Павел
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Алина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
49 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов
4 года назад
Сергей
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Василий
 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Алексей
 
64 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Исатай
 
50 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Герман
 
21 год
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
4 года назад
Иван
 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
36 отзывов
4 года назад
Сергей
 
63 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Чертежи и Схемы
Дмитрий
 
48 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад