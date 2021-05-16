Нужно спроектировать Комод в мебельной программе, подготовить файл для производства. Размеры и фото предоставлю.
Конвертировать чертеж на бумаге в чертеж AutoCad
Здравствуйте. Есть фото чертежа на бумаге, нужно конвертировать в чертеж AutoCad.
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