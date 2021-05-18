Разработать проект под испытательную камеру. Только Ижевск

Необходимо согласно эскизного проекта разработать проектик которые включает в себя: раскладку

сэндвич панелей, усиление каркаса из черного металла или оцинкованного профиля

П, прорисовка дверей с узлами крепления. Технические решение есть, нужно сделать расчеты и составить чертежи.

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офисе на Телегина 49. Оплата наличными, стоимость по договоренности.