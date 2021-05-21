Чертеж по тз

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт9 заявок490 просмотров

Надо поставить внутренние размеры стенок.

4 года назад
EneronAb
Юлия 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Улжаркын
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Марсель
 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
23 минуты назад
8 отзывов
4 года назад
Кирилл
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Игорь
 
42 года
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 отзывов
4 года назад
Айрат
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Денис
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад