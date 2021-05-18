Расценки на ленту ЛЦП есть в ФЕР 81-02-029-2001 "теплоизоляционные работы" (в редакции 2020г) Нужна смета на след виды работ: 1) Спиральная изоляция Ленты ЛЦП по трубопроводу - труба 57мм с ...
Провести консультацию и пуско-наладку производственной линии (пищевой)
Нужно обсудить сильные и слабые стороны проекта, затем провести пуско-наладку производства и, возможно, консультировать в дальнейшем.
Задача производства - из замороженной крупноплодной клюквы сделать сухофрукт и сок.
Процесс такой - сушеная клюква производится из замороженной ягоды путем разрезания поступающего сырья на равные половинки, после чего половинки следуют на линию отжима, где из них выжимается сок и поступает на пастеризацию и упаковку в оптовую тару bag-in-box. Отжатые же половинки следуют в бассейн с сахарным сиропом, где они им напитываются и в дальнейшем двигаются в камеру сушки. После сушки готовый продукт следует на упаковку в коробки по 10 кг.
Ягода поступает в узел 1, где режется пополам и двигается в узел отжима. Дальше отжатая ягода поступает в емкость, в которой поступает на вымачивание, а потом и на сушку. После сушки готовый продукт высыпается из емкости, сбрызгивается подсолнечным маслом и фасуется в коробки.
Подробные чертежи представлю при контакте.
Заявки фрилансеров
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