Отрисовка чертежей в Автокаде

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Закрыт4 заявки600 просмотров

Требуется произвести оцифровку 18 несложных чертежей в AutoCAD, нанести схемы размещения датчиков, приборов и линий связи. Расставить нумерацию устройств

Требования: качественное выполнения чертежей без ошибок!, с соблюдением ГОСТ\ЕСКД!!!

При удовлетворенности качеством выполненной работы, интересно сотрудничество на постоянной основе!

AutoCAD
4 года назад
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