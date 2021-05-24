Разработать чертёж.

Всем привет!

Нам необходимо разработать чертеж- схема Г-образных стоек под гобо проекторы,

Угол для Гобо проекторов должен быть не более 35 градусов, так как свыше 35 градусов идёт искажение проекции,

Вы наверняка слышали про них, их сейчас используют для пешеходных переходов.

Необходимо так же рассчитать на что у нас будут расходы и сколько (материалы).

Если не согласны с предложенной суммой то предложите свою, во сколько вы оцениваете данную работу.