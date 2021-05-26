Чертеж в Solidworks

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Закрыт16 заявок1620 просмотров

Задания на скриншоте ниже 

Solidworks

SolidWorks
4 года назад
shteyns
27 лет
4 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Вероника
 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Вадим
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Феликс
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артур
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Назар
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Рифат
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
Диана
 
28 лет
9 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
Михаил
 
31 год
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
9 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иван
 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
36 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Никита
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Виктор
 
56 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
4 года назад