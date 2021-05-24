Проект "Шоурум и ателье мебели". Планы, виды сбоку и разрезы готовы, нужно закончить детальные чертежи: узел соединения стальной конструкций и бетонной конструкции, детали стены , пола и крыши. Работы мало, нужно лишь немного закончить .

1/20 Деталь системы (минимум 2 с планом, фасадом и разрезом)

1/20 Деталь кровельной системы (минимум 2 с планом и разрезом)

1/20 Деталь системы влажных помещений (туалет: с планом, высотой и разрезами)

1/10, 1/5, 1/2 Детали точек соединения с крышей, подвалом, фасадом и т. Д.

• Отчет о материалах формата A4 с объяснением материалов, используемых во всех компонентах здания (система конструкций, фасад, крыша, внутренние и внешние стены, пол, стены, материалы потолка, двери, окна и т. Д.Планы , вид сбоку , план структурной системы есть . Разрезы тоже есть , но нужно будет подкорректировать. Детали нужно будет сделать. Отчет для того , чтобы я понимала, что вы использовали.