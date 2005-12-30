Сметная документация составляется на основании технического задания, рабочей документации, дефектной ведомости, ведомости объемов работ, решений по организации строительства, утвержденных заказчиком в соответствии с требованиями к оформлению смет, изложенными в МДС 81-35.2004.

Сметную документацию разработать/ откорректировать в базисном уровне цен с применением текущих индексов пересчета сметной стоимости по видам работ на дату, предусмотренную договором. Формирование сметной стоимости строительства осуществляется в соответствии с требованиями системы ценообразования и использованием ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012» действующей редакции, сборников и прейскурантов, согласованных с заказчиком.

Для определения сметной стоимости материальных ресурсов, стоимости погрузо-разгрузочных работ и транспортных затрат использовать ТССЦ, издаваемый СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен». При определении сметной стоимости материальных ресурсов, отсутствующих в ТССЦ, их стоимость определять по методу сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Сметная документация, дефектные ведомости, ведомости объемов работ, Акты выполненных работ предоставляются на проверку заказчику на бумажном носителе.

В сметной документации предусмотреть затраты на:

- оплату исходно - разрешительной документации с отражением фактических затрат в сводном сметном расчёте с приложением договоров, актов и т.д.

- проведение мероприятий по поиску, обнаружению обезвреживанию взрывоопасных предметов в соответствии с постановлением Правительства СПб от 30.12.2005г. №2061;

- выполнение контрольно-исполнительной съемки;

- подготовку и освобождение территории для строительства объекта, в том числе по переносу, переустройству инженерных сетей, коммуникаций и сооружений (при необходимости освобождения территории строительства);

- вывоз и складирование строительного мусора;

- вывоз грунта, образовавшегося в процессе производства работ, во временный отвал (на специальные площадки, предоставленные Администрацией соответствующего района либо правообладателем соответствующего земельного участка);

- возврат грунта с временного отвала на строительную площадку для обратной засыпки;

- утилизацию лишнего, либо непригодного к обратной засыпке грунта, утилизацию строительного мусора;

- крепление стен котлованов (траншей) глубиной более 1м;

- установку временных сборно-разборных ограждений по периметру всех котлованов (траншей) и других зон производства работ;

- разработку и согласование в установленном порядке проекта организации дорожного движения;

- оплату восстановительной стоимости сноса зеленых насаждений;

- восстановление нарушенного благоустройства в агросроки;

- временные схемы электроснабжения, топливоснабжения, временные тепловые сети, технологические трубопроводы, временную схему теплоснабжения на период строительства;

- разницу в стоимости электроэнергии в случае обеспечения стройки объекта от передвижных электростанций (включаются при наличии отказа от электроснабжающих организаций) - осуществление авторского надзора;

- содержание службы Заказчика;

- декларирование и проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, оборудования, работающего под давлением до начала применения на опасных производственных объектах в соответствие с ТР ТС 032/2013 и ФНП в области промышленной безопасности «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под давлением» от 22.12.2014г.