Моделирование руки-захвата манипулятора с чпу станком в solidworks
Проект в archicad и автоматизированная книга макетов
Необходимо дизайн проект из pdf реализовать в archicad, версия не выше 23. Все страницы кроме визуализации.
Необходимо полностью скопировать чертеж. Нужен проект и настройка книги макетов, чтобы все изменения в проекте автоматом менялись в книге макетов. В том числе все таблицы и подсчеты/сметы? чтобы тоже были автоматизированны, а не просто текст, который вручную нужно править.
Необходима максимально возможная автоматизация, которую позволяет archicad.
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