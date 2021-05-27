Проект в archicad и автоматизированная книга макетов

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Закрыт1 заявка530 просмотров

Необходимо дизайн проект из pdf реализовать в archicad, версия не выше 23. Все страницы кроме визуализации.

Необходимо полностью скопировать чертеж. Нужен проект и настройка книги макетов, чтобы все изменения в проекте автоматом менялись в книге макетов. В том числе все таблицы и подсчеты/сметы? чтобы тоже были автоматизированны, а не просто текст, который вручную нужно править.

Необходима максимально возможная автоматизация, которую позволяет archicad.

ArchiCAD
4 года назад
Abbel
Павел 
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