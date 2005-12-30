Чертежи панелей на стену по эскизу с размерами

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт2 заявки372 просмотра

Срочно! Нужно разработать первый чертеж по примеру во вложении, все размеры указаны, после чего ещё три чертежа но с другими размерами панелей на этом же чертеже.

4 года назад
guest_16230424731315
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Сергей
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад