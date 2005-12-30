Чертёж печатной платы

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Закрыт4 заявки534 просмотра

Нужно сделать чертёж печатной платы в компс 3д 

по имеющей схеме нужно сделать дорожки с нуля и сборочный чертёж 

4 года назад
guest_16228161825627
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