Ищу работника умеющий работать с шубдроингом, аутокадом и сулитвордом. Нужны действительно люди знающие программы и имеющие опыт. Требуется выполнить монтажные чертежи конструкций и облицовки зданий. Чертежная система не важна, но на выходе должен быть в ...
Чертёж печатной платы
Нужно сделать чертёж печатной платы в компс 3д
по имеющей схеме нужно сделать дорожки с нуля и сборочный чертёж
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