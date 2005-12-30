Чертеж металоконструкции

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Закрыт1 заявка919 просмотров

Ищу работника умеющий работать с шубдроингом, аутокадом и сулитвордом. Нужны действительно  люди знающие программы и имеющие опыт. Требуется выполнить монтажные чертежи конструкций и облицовки зданий. Чертежная система не важна, но на выходе должен быть в dwg (autocad). Оформление на английском. По этому требуется базовое знание английского языка (на уровне оформления) чертежа

AutoCAD
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Viki68
Вера 
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