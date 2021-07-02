Viki68

Вера Viki68

 
36 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
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  • Ищем сотрудников!

    $600

    Крупная компания ищет сотрудников с опытом в проектировании и моделировании зданий. Необходимы навыки работы с программами Solidwork, Autocad, Inventor и Compass. Удаленная работа, хорошие условия. Требуются дипломы и рекомендации от клиентов. Подходящее оборудование обеспечивается.

    Создание чертежейAutoCADSolidWorks
    Архитектура зданий13 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Sheetmetal

    Ищется работник с опытом работы в области Sheetmetal для создания чертежей и схем. Подходящие материалы будут предоставлены после согласования. Необходимы навыки работы в различных программах для черчения.

    Чертежи и Схемы4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Визуализация в 3d max

    Необходимо выполнить визуализацию в 3D Max по указанному изображению. Требуется создать 4 ракурса в формате FHD: спереди, сбоку, сзади и изометрии, а также 15-секундное видео с вращением по оси. Фон должен быть салатовым или белым.

    3D-моделированиеРендеринг3ds Max
    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Облицовка сдания

    Необходимо разработать облицовку здания с использованием панелей locobond. В задачу входит создание модели и подробный диэтейлинг для реализации проекта. Подготовьте все необходимые детали для успешного выполнения заказа.

    Архитектура зданий1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Детелинг

    Необходимо выполнить детализацию архитектурных чертежей зданий в деталях 3, 4, 7 и 12. Работы могут быть выполнены в любой программе. Требуется создать точные и качественные чертежи конструкций.

    Создание чертежей
    Архитектура зданий3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Ферма

    Разработать модель кусочка теплицы с добавлением солнечных панелей по проходу. Необходимо учитывать площадь тени и количество солнечной энергии. Работа должна быть выполнена в AutoCAD или Revit. Фото для ориентира прилагается.

    Чертежи и Схемы3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Чертеж металоконструкции

    Ищу работника умеющий работать с шубдроингом, аутокадом и сулитвордом. Нужны действительно  люди знающие программы и имеющие опыт. Требуется выполнить монтажные чертежи конструкций и облицовки зданий. Чертежная система не важна, но на выходе должен быть в ...

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    4 года назад