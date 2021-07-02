Ищу работника умеющий работать с шубдроингом, аутокадом и сулитвордом. Нужны действительно люди знающие программы и имеющие опыт. Требуется выполнить монтажные чертежи конструкций и облицовки зданий. Чертежная система не важна, но на выходе должен быть в ...