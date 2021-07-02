Крупная компания ищет сотрудников с опытом в проектировании и моделировании зданий. Необходимы навыки работы с программами Solidwork, Autocad, Inventor и Compass. Удаленная работа, хорошие условия. Требуются дипломы и рекомендации от клиентов. Подходящее оборудование обеспечивается.
- $600Архитектура зданий13 заявокЗакрыт2 года назад
Ищется работник с опытом работы в области Sheetmetal для создания чертежей и схем. Подходящие материалы будут предоставлены после согласования. Необходимы навыки работы в различных программах для черчения.Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо выполнить визуализацию в 3D Max по указанному изображению. Требуется создать 4 ракурса в формате FHD: спереди, сбоку, сзади и изометрии, а также 15-секундное видео с вращением по оси. Фон должен быть салатовым или белым.3D-графика5 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется выполнить визуализацию в 3D Max на основе предоставленной картинки. Необходимо создать качественную 3D-графику, отражающую все детали оригинала.3D-графика2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать облицовку здания с использованием панелей locobond. В задачу входит создание модели и подробный диэтейлинг для реализации проекта. Подготовьте все необходимые детали для успешного выполнения заказа.Архитектура зданий1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо выполнить детализацию архитектурных чертежей зданий в деталях 3, 4, 7 и 12. Работы могут быть выполнены в любой программе. Требуется создать точные и качественные чертежи конструкций.Архитектура зданий3 заявкиЗакрыт2 года назад
Разработать модель кусочка теплицы с добавлением солнечных панелей по проходу. Необходимо учитывать площадь тени и количество солнечной энергии. Работа должна быть выполнена в AutoCAD или Revit. Фото для ориентира прилагается.Чертежи и Схемы3 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищу работника умеющий работать с шубдроингом, аутокадом и сулитвордом. Нужны действительно люди знающие программы и имеющие опыт. Требуется выполнить монтажные чертежи конструкций и облицовки зданий. Чертежная система не важна, но на выходе должен быть в ...Чертежи и Схемы1 заявкаЗакрыт4 года назад