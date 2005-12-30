Сделать чертежи стекол в готовом проэкте

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Закрыт5 заявок538 просмотров

Дорисовать (исправить существующие на 3 д моделе стекла).  Проверить правильнось самой разбивки стекол, расстояние между секциями, соответствия самих секций радиусу лестницы и т.б. "вычленить" стекла с модели, на основании их сделать чертежи для подачи в цех. 

4 года назад
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