Здание в Archicad по чертежу СРОЧНО

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Закрыт5 заявок668 просмотров

Есть фото чертежа, нужно перечертить с него точно такое же здание, как на чертеже, поднять объем, стены. также есть картинка здания, в общем нужно начертить точно такое же.

Здание формы яйца в плане, крыша плоская, геометрия не сложная, 1 этаж.

здание похожей формы на картинке в примере

ArchiCAD
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