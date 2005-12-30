Здание в Archicad по чертежу СРОЧНО

Есть фото чертежа, нужно перечертить с него точно такое же здание, как на чертеже, поднять объем, стены. также есть картинка здания, в общем нужно начертить точно такое же.

Здание формы яйца в плане, крыша плоская, геометрия не сложная, 1 этаж.

здание похожей формы на картинке в примере