Контур в Autocad или Solidworks

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт14 заявок1870 просмотров

Нужно обрисовать изделие на фото по контуру.

AutoCADSolidWorks
4 года назад
guest_16230727888553
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Полина
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Олег
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Вадим
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 отзывов
4 года назад
Сергей
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Ирина
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Дмитрий
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артем
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
63 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
5 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Чертежи и Схемы
Рифат
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
Николай
 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Сергей
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Разработка РД схемы пожаротушения бункеров пыли КА азотом

    Задача Разработка и оформление проекта схемы пожаротушения бункеров пыли КА азотом. Выполнение расчетов объема азота, необходимого для пожаротушения бункеров пыли в зависимости от уровня топлива в бункерах, с выдачей тарировочных таблиц, предусмотреть резервирование азота. ...

    Чертежи и Схемынет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать чертежи стекол в готовом проэкте

    Дорисовать (исправить существующие на 3 д моделе стекла).  Проверить правильнось самой разбивки стекол, расстояние между секциями, соответствия самих секций радиусу лестницы и т.б. "вычленить" стекла с модели, на основании их сделать чертежи для подачи в ...

    Чертежи и Схемы5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Чертеж металоконструкции

    Ищу работника умеющий работать с шубдроингом, аутокадом и сулитвордом. Нужны действительно  люди знающие программы и имеющие опыт. Требуется выполнить монтажные чертежи конструкций и облицовки зданий. Чертежная система не важна, но на выходе должен быть в ...

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Сметная документация

    Сметная документация составляется на основании технического задания, рабочей документации, дефектной ведомости, ведомости объемов работ, решений по организации строительства, утвержденных заказчиком в соответствии с требованиями к оформлению смет, изложенными в МДС 81-35.2004. Сметную документацию разработать/ ...

    Чертежи и Схемынет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Проект в archicad и автоматизированная книга макетов

    Необходимо дизайн проект из pdf реализовать в archicad, версия не выше 23. Все страницы кроме визуализации. Необходимо полностью скопировать чертеж. Нужен проект и настройка книги макетов, чтобы все изменения в проекте автоматом менялись в ...

    ArchiCAD
    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    4 года назад