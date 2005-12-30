Задача Разработка и оформление проекта схемы пожаротушения бункеров пыли КА азотом. Выполнение расчетов объема азота, необходимого для пожаротушения бункеров пыли в зависимости от уровня топлива в бункерах, с выдачей тарировочных таблиц, предусмотреть резервирование азота. ...
Контур в Autocad или Solidworks
Нужно обрисовать изделие на фото по контуру.
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