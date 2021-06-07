Нужно сделать чертежи в 1 проекции по готовым наброскам

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт4 заявки1069 просмотров

Необходимо сделать чертежи по готовым скетчам.

Всего нужно 4 чертежа:

2 по первому скетчу в предельных положениях (задвинутый и выдвинутый) и точно так же по второму скетчу.

По окончании работы жду файлы в AutoCAD или аналогах и картинки в формате jpeg.

Дедлайн - 11 июня до конца дня.

PS Писала с другого аккаунта, к которому нет доступа, отвечайте сюда пожалуйста

AutoCAD
4 года назад
RuslannaRusinov
Анна 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Олеся
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
63 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Чертежи и Схемы

  • Похожие заказы

  • Чертежи по готовым скетчам

    Требуется разработать 4 макета чертежей по готовым скетчам: 2 макета в предельных положениях для каждого скетча (задвинутый и выдвинутый). Ожидаются файлы в AutoCAD или аналогах и изображения в формате jpeg. Дедлайн - 11 июня до конца дня.

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Здание в Archicad по чертежу СРОЧНО

    Требуется создать 3D-модель здания в Archicad по предоставленному чертежу. Здание должно быть в форме яйца с плоской крышей, один этаж. Необходима точная проработка объемов и стен в соответствии с фото чертежа и примером.

    ArchiCAD
    Чертежи и Схемы5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Контур в Autocad или Solidworks

    Требуется обрисовать изделие по контуру на основе предоставленного фото. Необходимо создать точный чертеж в программах Autocad или Solidworks. Подходите к задаче с вниманием к деталям и качеству исполнения.

    AutoCADSolidWorks
    Чертежи и Схемы14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка РД схемы пожаротушения бункеров пыли КА азотом

    Необходимо разработать проект схемы пожаротушения бункеров пыли КА с использованием азота. Выполнить расчеты объема азота, предусмотреть резервирование и обосновать источники азота, включая азотогенераторы и баллоны. Обеспечить взрывозащиту, ликвидацию очагов тления и соответствие нормативным требованиям.

    Чертежи и Схемынет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Чертежи панелей на стену по эскизу с размерами

    Требуется разработать первый чертеж панелей на стену по предоставленному примеру с размерами, указанными во вложении. После этого необходимо создать еще три чертежа с другими размерами панелей на том же чертеже. Срочное выполнение заказа.

    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать чертежи стекол в готовом проэкте

    Необходимо доработать и исправить существующие чертежи стекол на 3D-модели. Проверить правильность разбивки стекол, расстояния между секциями и соответствие радиусу лестницы. На основании модели создать чертежи для подачи в цех.

    Чертежи и Схемы5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Чертёж печатной платы

    Необходимо разработать чертёж печатной платы в Компас 3D, исходя из предоставленной схемы. Задача включает создание дорожек с нуля и сборочного чертежа. Важно учесть все технические требования и детали для корректного исполнения.

    Чертежи и Схемы4 заявки
    Закрыт
    4 года назад