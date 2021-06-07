Требуется разработать 4 макета чертежей по готовым скетчам: 2 макета в предельных положениях для каждого скетча (задвинутый и выдвинутый). Ожидаются файлы в AutoCAD или аналогах и изображения в формате jpeg. Дедлайн - 11 июня до конца дня.
Нужно сделать чертежи в 1 проекции по готовым наброскам
Необходимо сделать чертежи по готовым скетчам.
Всего нужно 4 чертежа:
2 по первому скетчу в предельных положениях (задвинутый и выдвинутый) и точно так же по второму скетчу.
По окончании работы жду файлы в AutoCAD или аналогах и картинки в формате jpeg.
Дедлайн - 11 июня до конца дня.
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