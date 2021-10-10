Проектировка металлоконструкций в Solidworks 2018

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт9 заявок1513 просмотров

Необходимо:

  • Построение моделей в SolidWorks 2018
  • Формирование конструкторской рабочей документации
Тип продукции - помосты боксерских рингов, MMA октагонов, Кроссфит рам и другого спортивного оборудования.

Необходимо постоянное сотрудничество на долгосрочной основе.

SolidWorks
4 года назад
alfafit
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