Необходимо сделать чертежи по готовым скетчам. Всего нужно 4 чертежа: 2 по первому скетчу в предельных положениях (задвинутый и выдвинутый) и точно так же по второму скетчу. По окончании работы жду файлы ...
Начертить в "Базис Мебельщик" полки
Добрый день.
Необходимо начертить раскрой, присадки и кромки в программе «Базис Мебельщик» полок для стеллажа по фотографиям. Соединения на шконты и конфирматы, полкодержатели на евровинт.
Размер ячейки стеллажа (за основу можно взять рис.1):
Высота 33,5 см
Ширина 33,5 см
Глубина 37 см
Материал:
ЛДСП черный гладкий матовый толщина 12 мм
Полкодержатель см рис 7,9
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