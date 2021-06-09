Начертить в "Базис Мебельщик" полки

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт2 заявки637 просмотров

Добрый день.

Необходимо начертить раскрой, присадки и кромки в программе «Базис Мебельщик» полок для стеллажа по фотографиям. Соединения на шконты и конфирматы, полкодержатели на евровинт.

Размер ячейки стеллажа (за основу можно взять рис.1):

Высота 33,5 см

Ширина 33,5 см

Глубина 37 см

Материал:

ЛДСП черный гладкий матовый толщина 12 мм

Полкодержатель см рис 7,9

4 года назад
theferens
Виктор 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Влад
 
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Денис
 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад