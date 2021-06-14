Примитивный чертёж 2d для лазерной резки

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Закрыт15 заявок770 просмотров

Нужен файл для лазерной резки тела Чебурашки. см Фото. размеры укажу позже. Пока интересует цена и время.

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