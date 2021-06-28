Проекты мягкой мебели в цех

для производства мягкой мебели нужны проекты

пример; я вам даю фото дивана c его габаритными размерами

от вас нужен раскрой фанеры или дсп с чертежами по сборке каркаса с применением нужной фурнитуры если требуется.

если есть кто может с раскроем ткани это будет еще лучше, но не обязательно.